◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神がヤクルトに首位の座を明け渡した試合後、三塁側を埋め尽くした虎党からはアーチを描いた背番号3に称賛の声が飛び続けた。「ナイスホームラン。あしたも頼むぞ！」。チームは序盤の大量失点が響いて敗戦。それでも大山のバットが好調なことが救いだろう。「まずは1点という気持ちで打席に立ちました」6点ビハインドで迎えた4回1死一、二塁の2打席目。2ストラ