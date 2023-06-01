◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神・早川はリズムを生み出す快投だった。この日出場選手登録されたばかり。0―6の3回に登板し、2回をパーフェクトに封じた。テンポの良い投球で、4回の大山の3ランにつなげた。「点差があったので、テンポ良く自分のピッチングをという感じでした」。2軍での成果を発揮した投球に「ファームでしっかりやってきたことができた」と納得顔だった。