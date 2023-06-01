◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神・高橋が球団左腕では史上初の快挙を懸け、敵地のマウンドへ向かう。29日のヤクルト戦（神宮）で先発予定。前回登板予定だった23日DeNA戦は降雨中止となり、中16日での登板となるが「普通ですかね。どっちもないです」と冷静だった。この日はキャッチボールなどで最終調整。球団左腕では初となる4月までにシーズン3度の完封勝利を目指す中で「先頭を出さないよ