◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）2回裏の阪神の守り、無死一、二塁から古賀の右中間への飛球が中堅・福島と右翼・森下の間に落ちた。外野は基本はセンターが中心で、あの打球も福島が捕球しないといけなかった。打った瞬間、福島は少し膨らんで打球を追った。森下はそれを見て、自分が捕りに行かないといけないと思ったように見えた。そこに福島が突っ込んできたから森下も躊躇（ちゅうちょ）して“