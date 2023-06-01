◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神・佐藤輝明の失策が大量失点につながった。2回、先頭の赤羽の打球を処理するも、一塁へ悪送球。これが1イニング6失点への引き金となってしまった。打席では0―6の4回1死二塁で貴重な四球を選び、直後の大山の3ランを誘発。8回無死一塁では中前打を放った。中野、森下と主力にアクシデントがあった試合。「こういう時こそ全員で」と聞かれると、「そうですね」