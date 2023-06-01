◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神・藤川監督が、2試合連続6失点と乱れ、自己ワーストタイの2回KOとなった先発・才木に苦言を呈した。「才木がビシッといかなきゃいけない。ゲームの中で試しているようなところが出たらダメ。チームを預かる、9連戦の頭にいったピッチャーですから」嵐は2回に訪れた。先頭・赤羽のゴロを三塁・佐藤輝が一塁へ悪送球。ここから5安打を集中された。古賀の先制適時