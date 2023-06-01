東京・大田区の路上で、バイクに乗っていた男性が死亡しているのが見つかり、警視庁は男性をひいたとみられる大型車両の運転手の身柄を確保し、詳しい事情を聞いています。28日午後4時ごろ、大田区城南島の交差点で「車が走り去った」と通報がありました。警察官が駆けつけたところ、50代くらいの男性が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警視庁によりますと、現場から約150メートル離れた交差点で