28日午後、葛飾区で強盗傷害事件が発生。奪われたのは金塊でした。また、八王子の貸金庫からは“4億円超”が盗まれました。喜入友浩キャスター「JR八王子駅からほど近いビルの地下にある会員制の貸金庫で金庫が壊され、現金が盗まれました。中には4億円以上の現金が入っていたとみられます」これは被害者が撮影した現場の写真。いくつもあるロッカー型の金庫の中で、縦に並んだ2つの金庫の扉がこじ開けられているのがわかります。