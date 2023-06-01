NY株式28日（NY時間11:43）（日本時間00:43） ダウ平均49232.67（+64.88+0.13%） ナスダック24545.42（-341.68-1.37%） CME日経平均先物59035（大証終比：-985-1.67%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小動きの一方、本日はＩＴ・ハイテク株に売りが強まっており、ナスダックは大幅安となっている。今週はマグニフィセント７の決算が控えているが、それを前に調整が出ている可能性もありそうだ。き