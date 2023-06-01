プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「親子丼」 「タケノコのきんぴら」 「キャベツと天かすのみそ汁」 の全3品。 休日は丁寧にだしをとって。味の基本であるだしがしっかりとれていれば、後の料理法はとってもシンプルです。【主食】親子丼 白身と黄身を分けて加えることで、黄身を半熟に仕上げます。だしと鶏肉の旨みが重なり、優しい味わいになります。 ©Eレシピ 調理時間：2