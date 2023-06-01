UAE（アラブ首長国連邦）は、5月1日付でOPEC（石油輸出国機構）から脱退すると発表しました。UAEの国営通信によりますと、UAEは5月1日付で世界のエネルギー市場で差し迫る需要を満たすため、OPECおよびOPECプラスの枠組みから脱退することを決定したということです。声明では、ホルムズ海峡などをめぐる混乱によってエネルギー供給への影響が続く一方、中長期的には世界のエネルギー需要が持続的に増加する傾向がみられると指摘。