気温が上がってくると、サラッとした肌触りで快適に過ごせるアイテムが気になる……。そんなときは、【niko and ...（ニコアンド）】が「人気シリーズ」と送り出している“DRYクシュシリーズ”のアイテムをチェックしてみて。「汗をかいてもベタつきにくいドライな生地感」（公式ECサイトより）が魅力のアイテムが、今年はさらに洗濯速乾 & 吸水速乾といった機能性を追加してパワーアップしたのだとか！ ミ