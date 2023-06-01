アメリカのトランプ大統領は28日、「イランから国家の『崩壊状態』にあるとの連絡があった」とSNSに投稿しました。「崩壊状態」の具体的な中身やイラン側の誰から伝えられたのかなどは明らかにしていません。トランプ大統領はイラン側が「指導体制の整備を進めている最中であり、私は彼らがそれを成し遂げると信じている」とも主張しています。