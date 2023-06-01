【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会を襲撃しようとして男が逮捕された事件で、連邦検察当局は２７日、コール・アレン容疑者（３１）を大統領暗殺未遂など３件の容疑で訴追した。有罪になれば終身刑となる可能性がある。事件は２５日夜に首都ワシントンのホテルで起きた。裁判所に提出された検察の資料によると、アレン容疑者は事件直前に親族らに送った電子メールで、政権の