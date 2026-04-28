プレミアリーグは28日、延期されていた第31節マンチェスター・シティ対クリスタル・パレスの日程と第37節の開催スケジュールを発表した。プレミアリーグは現在、首位アーセナルと2位マンチェスター・Cの優勝争いを筆頭に、来シーズンの欧州大会出場権をめぐる争い、さらに残留を懸けた戦いなど、今シーズンも佳境を迎えている。特にアーセナルとマンチェスター・Cはタイトルレースでデッドヒートを繰り広げており、現時点で