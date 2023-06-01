ひろゆきこと実業家の西村博之氏（４９）と、アイドルグループＡＫＢ４８の小栗有似（２４）、伊藤百花（２２）らが２８日、都内で行われたオリジナルＴシャツ制作会社ＵＰ―Ｔの「ＵＰ―Ｔ×ＡＫＢ４８Ｇｒｏｕｐ新ＣＭ発表会」に出席した。新ＣＭでは、ひろゆきやＡＫＢの他、ＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８がイメージキャラクターを務める。この６グループが集まるのは８年ぶりで、小栗は