韓国男性アイドルグループ「ＭＹＮＡＮＥ」のコヌ（３７）、インス（３８）、セヨン（３４）が２８日、東京・タワーレコード渋谷店で行われた、ミニアルバム「ＲＥ：ＢＬＵＥ」の発売記念ライブに登場した。「ＭＹＮＡＮＥ」は、コヌ、インス、セヨン、ジュンＱ、ドイヒョンからなる５人組グループ。２０１１年に韓国でデビューし、１２年に日本デビューした。ジュンＱは俳優活動のため、ドイヒョンは活動休止中により、現在はコ