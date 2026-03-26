韓国コスメブランドとして人気のBANILA COから、持ち運びにも便利な新作「クリーンイットゼロ クレンジングバーム バラエティ トラベルキット」が登場します。人気クレンジングバーム4種類をミニサイズで楽しめる贅沢なセットは、旅行やお試し用にもぴったり。全国のロフト・PLAZAにて2026年4月下旬より順次発売予定です。毎日のメイク落とし時間をもっと快適にしてくれる注目アイテムです♡ 4種の人気バ