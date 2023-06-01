去年11月、県内の施設のトイレで20代の女性を盗撮した疑いで鹿児島市の塾経営の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは鹿児島市の塾経営・吉岡敦之容疑者（34）です。 警察によりますと、吉岡容疑者は去年11月下旬、県内の施設のトイレに小型カメラを設置して20代の女性を盗撮した疑いが持たれています。 関係者から「吉岡容疑者が盗撮しているかもしれない」と警察署に相談があり、28日、吉岡容疑者の