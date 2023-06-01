NY株式28日（NY時間11:22）（日本時間00:22） ダウ平均49217.24（+49.45+0.10%） ナスダック24569.32（-317.78-1.28%） CME日経平均先物59085（大証終比：-935-1.58%） 欧州株式28日GMT15:22 英FT100 10321.49（+0.40+0.00%） 独DAX 24044.04（-39.49-0.16%） 仏CAC40 8111.69（-30.23-0.37%） 米国債利回り 2年債 3.834（+0.037） 10年債 4.356（+0.016） 30年債 4.9