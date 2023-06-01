「デジタルタトゥー」◆テーマ【デジタルタトゥー】何気なくSNSに投稿した写真や動画が拡散されたり全く関係ない事案に巻き込まれたりネット上の情報が半永久的に残り続けることを「デジタルタトゥー」と呼ぶ。自分に責任があるものだけでなく悪意のある第三者に誹謗中傷やデマを拡散されそれがデジタルタトゥーになってしまうことも。今回は「デジタルタトゥー」についてDEEPに語らいます。▼過去の2ショット写真を拡散された中川