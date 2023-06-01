イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２８日、「出光興産の関連企業が管理する原油タンカーがイラン当局の許可を得てホルムズ海峡を通過した」と報じた。米イスラエルとイランの戦闘が２月末に始まって以降、日本関連の船舶が３隻通過したが、原油タンカーの通過は「初めてとみられる」としている。報道によれば、タンカーはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）沖で１週間以上停泊していたが、２７日夜から海峡を航行し始めた。３月初め