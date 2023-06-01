黒木華、野呂佳代出演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」第２話が２７日に放送された。父の民政党幹事長・星野鷹臣（坂東彌十郎）に政界から追放された星野茉莉（黒木華）が、都知事選に出馬してほしいと頼み込んだ月岡あかり（野呂佳代）に本当の理由を明かすが、あかりにはスナック「とし子」を手放せない理由があり…。終盤には茉莉を慕う東西新聞記者・雨宮楓が鋭く事情を察知して駆けつけてきた。演じている