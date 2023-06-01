入江亜季の漫画『北北西に曇と往け』のテレビアニメ化が決まった。併せて、入江によるアニメ化記念イラストとコメントが到着した。【写真】原作・入江亜季のメッセージ入り描き下ろしイラスト『北北西に曇と往け』は、アイスランド島、北緯64度のランズ・エンドが舞台のジュヴナイル・ミステリー。17歳の主人公・御山慧には三つの秘密があった。ひとつ、クルマと話ができる。ふたつ、女の子が苦手。三つ、その職業は探偵。あ