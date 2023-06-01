【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は28日、米金融最大手JPモルガン・チェースと最高位スポンサー制度「TOPプログラム」の契約を結んだと発表した。2028年ロサンゼルス夏季五輪、フランス・アルプス地域で行われる30年冬季五輪へ向けた協賛で、パラリンピックも含む。銀行業界からの参画は初という。IOCによると、JPモルガン・チェースは五輪・パラ運動の長期的な財政基盤を強化し、選手の支援も行っていく。同