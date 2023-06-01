【学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Inflatable-花海佑芽】 2026年4月28日より全国のゲームセンター、オンラインクレーンにて展開 サイズ： 全高約21cm（花海咲季） 全高約24cm（花海佑芽） BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、こ