【肩ズンFig.ざわざわ森のがんこちゃん】 5月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig.ざわざわ森のがんこちゃん」を5月中旬に発売する。価格は1回400円。 「肩ズンFig.」シリーズにNHK Eテレで放送中の番組「ざわざわ森のがんこちゃん」が登場。ボディの質感にもこだわった、カラフルで可愛いデザインの「がんこちゃん」