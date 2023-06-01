2026年のゴールデンウィークがやってきた。長期の休暇、何をして過ごそうかと楽しくなる時期だ。プラモデルの作成や外出してのアクティビティ、新しいジャンルへの挑戦などなど。 弊誌ではそんな長期休暇にぴったりな企画や入門企画などを展開している。 本稿では100円ショップ「ダイソー」で購入できる商品を使ったジオラマ製作を紹介していく。「ジオラマは作るのが大変」、「何を揃えればいい