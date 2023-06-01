巨人・吉川尚輝内野手（３１）が２８日の広島戦（東京ドーム）で、６回からプロ初となる三塁守備で途中出場した。昨年１０月に両股関節の手術を受けた影響で、２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から一軍に合流した吉川はこの日もベンチスタートとなったが、６回の守備から出場。「９番・サード」とアナウンスされ守備につくと、本拠地のファンからはどよめき混じりの歓声が送られた。９回には三ゴロを捕球後、ボールを握り直し、送