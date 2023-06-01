【1/12 Honda CB1000F】 発売・開発元：タミヤ 発売日:2026年4月18日 価格：4,620円 ジャンル：プラモデル サイズ：全長約178mm タミヤが4月18日に発売したプラモデル「1/12 Honda CB1000F」はホンダの最新バイク「CB1000F」の魅力を表現した商品だ。そのメカニカルなデザインのみならず、走るためのメカニズムもたっぷり”体感”できる。