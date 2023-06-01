【VF-31F ジークフリード “カナメ・バッカニア カラー” 劇場版マクロスΔ（再販）】 4月29日 発売 価格：5,060円 ハセガワは、プラモデル「VF-31F ジークフリード “カナメ・バッカニア カラー” 劇場版マクロスΔ（再販）」を4月29日に発売する。価格は5,060円。 本商品は、2018年2月に開催されたワルキューレ 3rd LIVE「ワルキ