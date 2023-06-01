産油国のひとつUAE＝アラブ首長国連邦がOPEC＝石油輸出国機構から脱退すると発表しました。【映像】UAE「国益と喫緊の需要を満たすため」 OPEC脱退現地の国営通信は28日、UAEがOPECから5月1日に脱退することを発表したと報じました。この決定は、イラン情勢の悪化で戦略を見直すものだとし「国益と喫緊の需要を満たすために効果的に対応するという決意に基づいている」と表明しています。原油の生産は徐々に引きあげる方針