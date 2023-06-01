28日のニューヨーク市場では、原油先物価格が上昇し再び、一時、1バレル＝100ドルの大台を突破しました。【映像】原油先物価格 一時1バレル＝100ドルの大台突破アメリカとイランの戦闘終結をめぐってはイラン側から新たな提案が示されているものの、再協議の先行きに不透明感が広がっています。このため、原油の主要な国際指標のWTI先物価格は一時、1バレル＝100ドル台に上昇しました。一方、UAE＝アラブ首長国連邦がOPEC