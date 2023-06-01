東京大教授の鈴木一人氏と国立民族学博物館准教授の黒田賢治氏が２８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イランの外交戦略について議論した。鈴木氏は、イランがホルムズ海峡の主導権確保に向け、オマーンに急接近している現状について、「同海峡は両国の領海が接しており、完全封鎖にはオマーンの了解が必要になるためだ」と指摘した。黒田氏は、イラン国会が審議する海峡の通航料徴収に関する法案にオマーンとの協力