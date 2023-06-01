政府は去年放出した「備蓄米」を市場から買い戻すため、今年度の予算に15万トン分の費用を盛り込んでいたことが分かりました。今後のコメの価格に影響を与える可能性もあります。コメの品薄状態を受け、政府は去年、備蓄米およそ59万トンを放出しました。これにより国の備蓄は32万トンと、本来の目安とする100万トンを大きく下回っています。こうした中、政府がおよそ15万トン分のコメを市場から「買い戻す」費用を、今年度の予算