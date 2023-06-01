東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、2026年3月期の連結決算を発表し、売上高が7045億円と前の年に比べて3.7％増加し、過去最高を更新しました。2024年にオープンした「ファンタジースプリングス」が通年で稼働したことなどが要因です。一方で、人件費など各種コストの増加により、営業利益は前の年よりも2.1％減少しました。