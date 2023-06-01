原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は再び上昇し、28日、一時1バレル＝101ドル台をつけました。ニューヨーク原油市場で28日、アメリカ産WTI原油の先物価格は一時、1バレル＝101ドル台をつけました。1バレル＝100ドルの大台を超えるのは、およそ2週間ぶりです。アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡再開に関するイランの提案に不満を示しているとの報道を受けて、戦闘終結に向けた協議が停滞しているとの見方が