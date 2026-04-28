女優の木村多江が２６日付で自身のインスタグラムを更新。春の恵みを採集する姿を公開した。「自然の恵み。たけのこ掘りに２回も行ってきちゃった。２回目のたけのこは結構伸びてたけどそれも良し。」と投稿。スコップで土を掘り、タケノコを収穫する様子を披露。続けて「山椒の葉も香りが良くて癒されました。仕事の合間の豊かなひととき」とつづり、リフレッシュしたことを語った。この投稿に「バイタリティ、素晴らしい」