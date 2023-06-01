ＪＲ西日本は、りそなホールディングス（ＨＤ）傘下の関西みらい銀行と資本業務提携を結び、銀行サービスに参入する方針を固めた。関西みらい銀株の２０％を取得し、預金やローンといった金融サービスを提供できるようにする。少子高齢化で沿線人口の減少が見込まれる中で顧客との新たな接点を増やし、自社経済圏への囲い込みを強化する狙いがあるとみられる。ＪＲ西とりそなＨＤは２８日、「資本業務提携を検討していることは