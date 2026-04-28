女優の安達祐実（４４）が２７日付で自身のＳＮＳを更新。１カ月ぶりの投稿で最新ショットを公開した。「江戸東京たてもの園」と投稿。チェック柄のついた白のシャツを着て、ほほ笑みながら座る姿を披露した。この投稿に「新しい髪型最高にかわいいです」「髪型変わって、また可愛いくなってる」「変わらな過ぎる」「絶対この髪型にする！！可愛すぎる♥」「電車で見かけたら二度見してしまう」「神々しい美しさ」とい