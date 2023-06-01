セール期間：5月6日23時59分まで Amazonにて、HTCの各種VRヘッドセットなどが特別価格で販売されている。セール期間は5月6日23時59分まで。 セールでは「HTC VIVE Focus Vision」と周辺機器をセットにしたものや、「HTC VIVE PRO 2」といった本体に加え、各種アクセサリーが特別価格でラインナップされる。各種映像コンテンツやVRゲームをプレイできるヘッドセットを期間中、