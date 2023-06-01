きょうの為替市場は原油高とともにドル高が優勢となっており、ユーロドルは上値の重い展開が見られている。一時１．１６７５ドル付近まで下落しており、２００日線に顔合わせする動きも見られた。ただ、その水準はいまのところ維持されている。一方、ユーロ円も１８６円ちょうど付近まで下落し、２１日線に接近したものの水準を維持している。 今週の木曜日にＥＣＢ理事会が予定され、政策は据え置きが確実視さ