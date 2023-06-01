本日は日銀決定会合が開催されたが、海外のエコノミストからは、中東紛争と最近の円安に対応する日銀の最初の正式な機会となった今回の決定会合で、金利は据え置かれたものの審議委員の投票行動は６対３となり、早ければ６月にも利上げが行われる可能性が高いことを示しているとの見方が出ている。 ただ、これ自体はほぼ織り込み済みで、市場は年内残りの期間で約２回の利上げを見込んでいるが、日銀がそれ以上の利上げを行