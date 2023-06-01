フィリーズのＲ・トムソン監督（６２）が電撃解任されたと２８日、複数の米メディアが報じた。ベンチコーチのＤ・マッティングリー氏（６５）が暫定監督として指揮を執るという。昨季までナ・リーグ東地区を２年連続で制しているフィリーズだが、今季はここまで９勝１９敗の借金１０でメッツと並んで地区最下位に低迷。昨季２冠のシュワバー、ハーパーらスター選手を擁しながら、波に乗れていなかった。就任１年目の２２年にワ