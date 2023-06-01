1997（平成9）年4月29日、大阪港の築港100周年を記念して、国内外の帆船やヨットなど38隻が大阪湾で華やかな帆船パレードを繰り広げた。青空の下、大阪市建造の練習帆船「あこがれ」を先頭にスタート。3カ所の観覧会場は約27万人の観客で埋まり、日本丸（中央）も参加した1時間半のパレードを楽しんだ。