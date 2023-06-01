山林火災の発生から28日で7日目となっている岩手県大槌町から、岩粼陽キャスターの中継です。消防隊の活動拠点となっている大槌町文化交流センターです。特別に中に入る許可をいただきました。つい1時間ほど前まで、29日の消火活動についての打ち合わせが行われていました。現在の山の状況については、白煙や熱源は消えていないが、延焼の広がりのスピードも落ちている。住宅への延焼の可能性は極めて低くなっているとのこと