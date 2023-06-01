【「SAKAMOTO DAYS」映画化記念フェア】 配布期間：4月29日～5月12日 【拡大画像へ】 NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「『SAKAMOTO DAYS』映画化記念フェア」を実施する。期間は4月29日より5月12日まで。 本キャンペーン中は、「SAKAMOTO DAYS」が5巻無料で読めるほか、同作に使用できる5冊30％OFFクーポン