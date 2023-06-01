【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤原大祐が新曲「満天ミライHOPE」を4月29日に配信リリースした。 ■『青くていいんだ。』新プロジェクト「この青の途中で」主題歌 「満天ミライHOPE」は、がむしゃらに夢を追いかけるみんなを応援し、自分を奮い立たせるための応援歌。アーティスト「藤原大祐」が感じている「今」を詰め込んだ、未来に繋げるための力強いロックナンバーに仕上がっている。 ま