財務省は２８日、財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会を開き、社会保障制度の給付と負担のあり方などを議論した。７０歳以上の高齢者が医療機関の窓口で支払う自己負担割合は原則１〜２割にとどまるが、現役世代との不公平感を是正するため原則３割負担とするよう求める意見が出た。医療や介護などに充てる国の社会保障関係費は増え続け、２０２６年度は３９・１兆円と１０年前から約７兆円増える見通しとなっている