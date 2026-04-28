男子ゴルフ・中日クラウンズのオープニングセレモニーが開かれました。 【写真を見る】4月30日～5月3日の4日間で熱戦第66回中日クラウンズを前にオープニングセレモニー去年の王者・浅地洋佑プロから王冠トロフィーが返還 名古屋市内のホテルで開かれたオープニングセレモニーには、選手や関係者が出席し、去年の勝者、浅地洋佑選手から王冠トロフィーが返還されたあ